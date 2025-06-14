Espark Alışveriş Merkezi'nde Jandarma'nın 186. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Espark Alışveriş Merkezi'nde Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümüne özel etkinlikler gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarına özel etkinlikler düzenlendi. Espark Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, jandarma ekipleri tarafından stant açıldı. Etkinlikte, jandarma teşkilatının 186 yıllık geçmişini yansıtan bir resim sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Ziyaretçileri teşkilatın işleyişi hakkında bilgilendiren ekipler, çocuklara da onlar için özel olarak hazırlanan jandarma temalı kitaplar dağıttı. Jandarmanın kullandığı ekipmanların ve tim köpeklerinin de sergilendiği etkinliğe ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR