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ESOGÜ TÖMER'den Uluslararası Öğrencilere İftar Programı

ESOGÜ TÖMER'den Uluslararası Öğrencilere İftar Programı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler için iftar programı düzenleyerek kültürel değerleri paylaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER), Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

ESOGÜ tarafından, üniversitede öğrenim gören ve bu kapsamda Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrenciler için iftar programı düzenlendi. Birlik ve beraberlik duygusunu yaşayan yabancı öğrenciler, aynı zamanda Ramazan ayının kültürünü ve manevi değerini de paylaşma fırsatı buldu. İftar sonunda öğrencilerin masalarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkçe hazırlık eğitimleri devam eden uluslararası öğrencilerle geldikleri ülke, üniversitede elde ettikleri deneyim ve Türk kültürü hakkında sohbet ederek öğrenim süreçlerinde kendilerine başarılar diledi. Ayrıca öğrencilerin Türkçe eğitimi sürecinde sundukları katkılardan dolayı ESOGÜ TÖMER akademik ve idari personeline de teşekkürlerini iletti. İftar programına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yakup Murat Bulut ile ESOGÜ TÖMER yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari personel katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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