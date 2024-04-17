ESOGÜ Hastanesi'nde UMKE İş Birliğiyle Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) çerçevesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 80 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği yangın çıkması ve büyümesi sonucu HAP başkanının talimatı ile Mor Kod verilerek HAP aktive edildi. Servis çalışanları ve acil durum ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yatan hastalar ile refakatçiler görevliler ve acil yardım ekiplerince tahliye edildi. Yangında odada bilinci kapalı olarak bulunan hastaya ise UMKE ekibi tarafından ilk müdahale yapılarak, tahliyesinin yapılması sağlandı. Toplanma alanı ve triyaj alanında personel, hasta ve refakatçi sayımı yapılmasının ardından yönetime bilgi verildi. Son bölümde ise HAP Başkanı tarafından Yeşil Kod verilerek tatbikat sonlandırıldı.

HAP tatbikatlarının amacı herhangi bir acil durum ve afet durumu meydana geldiğinde hastane personelinin daha sistemli ve organize davranış ve tutum geliştirmesini sağlamak. Böylece acil durumlar ve afet durumlarından en az yaralı ve maddi hasar ile kurtulmak, afeti hızlı ve doğru yönetmek hedefleniyor. - ESKİŞEHİR