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Eskişehir'de yaşlılara yönelik işitme taraması

Eskişehir'de yaşlılara yönelik işitme taraması
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yaş üstü bireylere yönelik işitme taraması gerçekleştirdi. Reşadiye Cami'nde düzenlenen etkinlikte kulak muayeneleri yapıldı ve erken tanının önemi vurgulandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ve Odyoloji Bölümü tarafından, 60 yaş üstü bireylere yönelik işitme taraması gerçekleştirildi.

26 Haziran 2026 Cuma günü Eskişehir Reşadiye Cami'nde düzenlenen etkinlikte; Prof. Dr. Armağan İncesulu, Doç. Dr. Arzu Kırbaç, Arş. Gör. Dr. Sena Yüksel ile odyologlar Sümeyye Yenel ve Senanur Yılmaz yer aldı. Toplum sağlığını korumak ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların kulak muayeneleri yapılarak işitme değerlendirmeleri gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler sağlanırken, ileri yaş grubunda sık görülen işitme kayıplarının erken dönemde tespit edilmesinin bireylerin yaşam kalitesini artırması noktasında büyük önem taşıdığı vurgulandı. Etkinlik ile katılımcıların işitme sağlığına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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