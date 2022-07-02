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ESOB Başkanı Keskin'den 'Dünya şampiyonuna' plaket

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ESOB Başkanı Keskin'den 'Dünya şampiyonuna' plaket

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Arnavutluk'un Başkenti Tiran' da gerçekleştirilen Global Fashıon Progress (GFB) Kuaför Uluslararası Yarışmalarında takım halinde şampiyon olan Şener Eroğlu'nu tebrik ederek plaket takdim etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Arnavutluk'un Başkenti Tiran' da gerçekleştirilen Global Fashıon Progress (GFB) Kuaför Uluslararası Yarışmalarında takım halinde şampiyon olan Şener Eroğlu'nu tebrik ederek plaket takdim etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde Şener Eroğlu'nu ağırlayan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Global Fashıon Progress (GFB) Kuaför Uluslararası Yarışmalarında dünya şampiyonu olan Malatyalı kuaför Şener Eroğlu'nu tebrik ederek, "Takım olarak dünya şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Esnaflarımız adına Şener Eroğlu'na plaket takdim ediyoruz. Malatya'mız tanıtımını yaptınız nice kupalar kazanmanız dileğiyle başarılarınızın devamı diliyorum" dedi.

Yarışmadan kazandığı dünya kupasını Malatya'ya ve Türkiye'ye armağan ettiğini belirten Eroğlu, " Bizde Malatya'mızın tanıtımı yaptık. MESOB Başkanı Şevket Keskin başkanıma teşekkür ediyorum. Bizi davet etti ve plaket verdiler. Yarışmadan kazandığımız Dünya Kupasını Malatya'mıza ve Türkiye'mize armağan ediyoruz. Bizlere her daim destek olan Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ve Eurocup Başkanı Gökhan, Hamarat ve takım kaptanı Erkan Engin, Özcan Tekcan, Osman Bacıya ve sivil toplum kuruluşlarına Eurocup Türkiye Kuaför Milli takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şevket Keskin Malatya Kuaför Tiran Yerel Haberler

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