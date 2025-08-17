Esnaf, Sokak Kedilerine Her Gün Bakıyor
Eskişehir'de bir esnaf dükkanını açtıktan sonra çatısındaki sokak kedilerini besliyor. İstiklal Mahallesi Banka Sokakta bulunan esnaf, her gün kurduğu merdivenle çatıya tırmanırken buradaki kedilerin karnını doyuruyor. Esnafın bu hareketini gören vatandaşlar, onu takdir ediyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel