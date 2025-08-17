Esnaf, Sokak Kedilerine Her Gün Bakıyor

Esnaf, Sokak Kedilerine Her Gün Bakıyor
Güncelleme:
Eskişehir'de bir esnaf, çatısına düzenli olarak gelen sokak kedilerine her gün merdiven kurup tırmanarak bakıyor ve onları besliyor. Vatandaşlar, esnafın bu yardımseverliğini takdir ediyor.

Eskişehir'de bir esnaf çatısına düzenli olarak gelen sokak kedilerine her gün merdiven kurup çatıya tırmanarak bakıyor.

Eskişehir'de bir esnaf dükkanını açtıktan sonra çatısındaki sokak kedilerini besliyor. İstiklal Mahallesi Banka Sokakta bulunan esnaf, her gün kurduğu merdivenle çatıya tırmanırken buradaki kedilerin karnını doyuruyor. Esnafın bu hareketini gören vatandaşlar, onu takdir ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
