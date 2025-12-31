Karaca ve Aydın ailelerinin acı günü
Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca'nın kayınvalidesi Hacı Saniye Aydın, Fakirullah Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine siyasi parti ve STK temsilcileri ile esnaf odalarının başkanları katıldı.
Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca'nın Kayınvalidesi Hacı Saniye Aydın son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Saniye Aydın'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fakirullah Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına siyasi parti ve STK temsilcileri, esnaf odalarının başkanları ve yakınları katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel