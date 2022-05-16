Esnaf dükkanlarındaki zarfı görünce şaşkınlık yaşadı - Haberler

KARABÜK (İHA) - Karabük'te bir hayırsever sabahın erken saatlerinde esnafın dükkanlarını kapı kapı gezerek zarf içinde siftah parası bıraktı.

Karabük'te Bayır Mahallesi Gökalp ve Kemal Güneş Caddesi ile Ankara Caddesi üzerinde bulunan bazı esnaf, dükkanlarını açtıklarında zarfla karşılaştılar. Açtıkları zarfın içerisinde 5 TL para ve "Siftah benden bereketi Allah'tan. Hayırlı işler" yazılı notu buldu.

Pasaj içerisinde Berberlik yapan Erkan Uysal, "Böyle şeyler insanları mutlu ediyor. Böyle en ufak şeyler de biz esnafı mutlu ediyor. Paranın miktarı önemli değil, hayırseverin gönlünün büyüklüğü önemli. Allah razı olsun. Düşünüp yapması bile çok güzel bir şey" diye konuştu.

Zarfı bulduklarında şaşkınlık yaşadıklarını belirten Uysal, pandemi öncesi de aynı olayla karşılaştığını belirtti.

Çiçekçilik yapan Murat Eken ise, zarfı bulduktan sonra, hayırsevere teşekkür etmek için olayı sosyal medyasından paylaştığını kaydetti.

Eken, zarfı bulunca şaşırmanın yanında sevindiğini ifade ederek, "Bu zarfı ve içindeki parayı anı olarak saklayacağız" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel