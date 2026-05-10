Nihat Atacan son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir spor'un tarihinde derin izler bırakan, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Nihat Atacan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Siyah-kırmızılı kulübün efsane figürlerinden biri olan Nihat Atacan'ın vefatı, spor camiasında ve Eskişehir'de büyük üzüntüyle karşılandı. Atacan'ın naaşı, otopsi ve hazırlık işlemlerinin ardından Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; spor dünyasından isimler, mülki erkan, Atacan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda Eskişehirspor taraftarı katıldı. Cenaze töreni sırasında Atacan'ın yakınları ve sevenleri tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından efsane ismin naaşı, omuzlar üzerinde taşınarak defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, yapılan tören akabinde defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlık'a götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı