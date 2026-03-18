Eskişehir'de Şehitlere Anma Ziyareti

Eskişehir'de vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehit aileleri, vatan uğruna şehadet şerbeti içen şehitlerini 18 Mart'ta yalnız bırakmadı. Bugün çok sayıda aile ve vatandaş, Vişnelik Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Karanfil bırakılan kabirlerin başında duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, şehitlerin ruhları için dualar okudu. Ailelet ise şehitlerinin kabri başından dakikalarca ayrılamadı. - ESKİŞEHİR

