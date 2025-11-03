Haberler

Eskişehirli Öğretmenin Hikayesi Ödül Aldı

Güncelleme:
Tayfur Bayar Anadolu Lisesi öğretmeni Selahattin Eğe, 'Düven' isimli hikayesiyle 21. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda 848 eser arasından ödül kazandı.

Geçtiğimiz günlerde '21. Geleneksel Hikaye Yarışması' İstanbul'da düzenlendi. Bu kapsamda ise Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selahattin Eğe, 'Düven' isimli hikayesiyle 848 eser arasından ödül almaya hak kazandı. Başarısının ardından, okul yöneticileriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ı ziyaret eden öğretmen, hedeflediği bu ödüle ulaşmanın mutluluğunu paylaştı. İl Müdürü, öğretmeni ve okul yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

