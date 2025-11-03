Eskişehirli Öğretmenin Hikayesi Ödül Aldı

Eskişehir'de bir lise öğretmeninin yazdığı hikaye 848 eser arasından ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde '21. Geleneksel Hikaye Yarışması' İstanbul'da düzenlendi. Bu kapsamda ise Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selahattin Eğe, 'Düven' isimli hikayesiyle 848 eser arasından ödül almaya hak kazandı. Başarısının ardından, okul yöneticileriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ı ziyaret eden öğretmen, hedeflediği bu ödüle ulaşmanın mutluluğunu paylaştı. İl Müdürü, öğretmeni ve okul yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR