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Öğrenciler 'Maziden Atiye Ahlat' Projesi ile Nemrut Gölü'nü Ziyaret Etti

Öğrenciler 'Maziden Atiye Ahlat' Projesi ile Nemrut Gölü'nü Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen 'Maziden Atiye Ahlat' projesi kapsamında Eskişehir ve diğer illerden gelen öğrenciler, 6-12 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü'nü gezdi. Proje, öğrencilerin tarih ve kültür mirasını öğrenmelerine olanak tanıyor.

Eskişehir ve çeşitli illerdeki öğrenciler Maziden Atiye Ahlat programı çerçevesinde Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Maziden Atiye Ahlat' projesi devam ediyor. Amasya, Artvin, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'tan projeye katılan erkek öğrenciler bölgedeki tarih, kültür ve medeniyet mirasını geziyor. Bu çerçevede son olarak, 6-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen program ile öğrenciler dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü'nü ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nemrut Gölü Türkiye Kültür Yerel Atiye Doğa

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