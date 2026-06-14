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Eskişehirli kurra hafız Ali Haydar Kışla, İç Anadolu Bölgesi birincisi oldu

Eskişehirli kurra hafız Ali Haydar Kışla, İç Anadolu Bölgesi birincisi oldu
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Eskişehir'de il birinciliğini kazanan Kurra Hafız Ali Haydar Kışla, Hafızlık Yarışması İç Anadolu Bölge Finali'nde de birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Eskişehir'de daha önce il birinciliğini elde eden Ak Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ali Haydar Kışla, Hafızlık Yarışması İç Anadolu Bölge Finali'nde de birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlileri arasında düzenlenen Hafızlık Yarışması İç Anadolu Bölge Finali'nde, Sivrihisar ilçesindeki Ak Camii'nde imam hatip olarak görev yapan Kurra Hafız Ali Haydar Kışla birinci oldu. Daha önce Sivrihisar ilçesini temsilen katıldığı il yarışmasında Eskişehir birincisi olan Kışla, bu başarısını bölge aşamasına da taşıdı. Başarılı din görevlisi, bu sonuçla birlikte Türkiye finalinde yarışma hakkı elde etti.

İlçe Müftülüğünden tebrik mesajı

Eskişehir ve Sivrihisar camiasında büyük bir sevinçle karşılanan başarının ardından Sivrihisar İlçe Müftülüğü bir tebrik mesajı yayımladı. Müftülükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hocamızı göstermiş olduğu bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, Türkiye finalinde üstün başarılar diliyoruz. Rabbimiz ilmini, hizmetini ve muvaffakiyetini daim eylesin." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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