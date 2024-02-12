Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin Otopark Kapasitesi İki Katına Çıktı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yan tarafındaki arazinin otopark alanı olarak açılmasıyla iki katına çıkan araç kapasitesi, park problemini ortadan kaldırdı.

Günlük ortalama 9 bin 500 vatandaşa hizmet vererek kent genelindeki hasta yükünün büyük kısmını üstlenen Yunus Emre Devlet Hastanesi, zaman zaman yaşanan park yeri problemlerini ortadan kaldırdı. Bünyesinde bulundurduğu 134 poliklinik ve 855 yatan hasta kapasitesiyle hem Eskişehir'de hem de çevre illerde yaşayan vatandaşlara hizmet veren Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yan tarafında bulunan boş arazi, otopark olarak hizmete açıldı. Hastane bahçesindeki otoparkta bulunan 700 araçlık kapasite, böylelikle bin 400 araca çıkartıldı. Hem hastaların hem de hasta yakınlarının konforunun arttırılması amacıyla açılan otopark, vatandaşlar tarafından iyi tepkilerle karşılandı. - ESKİŞEHİR