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Eskişehir Valisi Yılmaz, Ziya Gökalp'in 102. yıl dönümü için anma mesajı yayımladı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Ziya Gökalp’in vefatının 102. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajda Gökalp’in milli kimliğin fikri temellerini güçlendiren düşüncelerinin bugün de milletin yolunu aydınlatmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Ziya Gökalp'in vefatının 102. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Türk milletinin milli kimliğinin fikri temellerini güçlendiren büyük mütefekkir Ziya Gökalp'i vefatının 102. yıl dönümünde yayımladığı mesajla rahmet, minnet ve hürmetle yad etti.

"Onun düşünceleri, bugün de milletimizin yolunu aydınlatmayı sürdürmektedir"

Gökalp'in Türk düşünce tarihindeki önemine ve bıraktığı fikri mirasa dikkat çeken Vali Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'fikirlerimin babası' dediği, fikirleriyle çağları aşan, eserleriyle milli şuurumuza yön veren büyük mütefekkir Ziya Gökalp'i, vefatının 102. yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. İmparatorlukların çözüldüğü, milletlerin kimlik arayışına yöneldiği bir dönemde; dilimizi, kültürümüzü ve medeniyet tasavvurumuzu yeniden yorumlayan Ziya Gökalp, Türk milletinin milli kimliğinin fikri temellerini güçlendiren öncü simalardan biri olmuştur. Türkçülüğün Esasları ile düşünce dünyamıza ışık tutan; Kızıl Elma ve Altın Işık ile nesillerin hayal ve ideal dünyasına seslenen Ziya Gökalp, milli birlik, kültürel şuur ve gelecek inancı etrafında şekillenen güçlü bir fikir mirası bırakmıştır. Onun düşünceleri, bugün de milletimizin yolunu aydınlatmayı sürdürmektedir. Zamanın ötesine geçen fikirler eskimez; nesillerin hafızasında yaşamaya, milletlerin geleceğine ışık tutmaya devam eder. Büyük mütefekkir Ziya Gökalp'i, düşünceleri ve eserleriyle milli hafızamıza kazandırdığı silinmez izlerle daima hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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