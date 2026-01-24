Haberler

Vali Yılmaz'dan vefat eden Öztürk'ün ailesine taziye ziyareti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın vefat eden kayınpederi Alaattin Öztürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vefat eden Alaattin Öztürk, dün dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Vali Yılmaz, cenaze sonrası akşam saatlerinde Öztürk'ün ailesini ziyaret ederek misafirleri oldu. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Vali Yılmaz, Başkan Albayrak ve ailesine taziye dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
