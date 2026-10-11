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Eskişehir Valisi Yılmaz, Dünya Kız Çocukları Günü mesajında Gazze'ye dikkat çekti

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajında kız çocuklarının geleceğin teminatı olduğunu belirtti. Yılmaz, Gazze ve savaş bölgelerindeki kız çocuklarının eğitim ve güvenlikten mahrum kaldığına dikkat çekti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Vali Yılmaz mesajında, kız çocuklarının insanlığın ve geleceğin teminatı olduğuna dikkat çekerek, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocukların yaşadığı mağduriyetlere de vurgu yaptı.

Kız çocuklarının taşıdığı umut ve potansiyelin geleceğin toplumlarını şekillendireceğini belirten Vali Dr. Erdinç Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her kız çocuğu insanlığın geleceğine açılan bir umut kapısıdır. Onların hayalleri yarının dünyasını; eğitimleri, özgüvenleri ve yetişecek nesillere bırakacakları miras ise geleceğin toplumlarını şekillendirecektir. Ancak, bugün Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında savaşların ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde milyonlarca çocuk gibi kız çocukları da savaşların ağır yükü altında; eğitimden, güvenlikten, sağlıktan ve çocukluklarını özgürce yaşamaktan mahrum kalmaktadır. Hiçbir kız çocuğunun hayali silah seslerine, korkuya ve yoksunluğa teslim edilmemelidir. Bir kız çocuğunun korunması, yalnızca bir çocuğun değil, insanlığın geleceğinin korunmasıdır."

Dünya genelinde çocukların huzur ve güven içinde büyümesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, mesajını şöyle tamamladı:

"Dünyanın neresinde olursa olsun her kız çocuğunun güven içinde büyüdüğü, eğitim aldığı, hayal kurabildiği ve hayallerinin peşinden özgürce koşabildiği bir dünya diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyor; onların gözlerindeki umudun, dünyanın her yerinde barışın, kardeşliğin ve güzel yarınların ışığı olmasını diliyorum. Her kız çocuğu gelecektir. Her kız çocuğunun umudu, insanlığın ortak umududur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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