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Eskişehir Valisi Yılmaz başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi

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Eskişehir Valisi Yılmaz başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, trafik güvenliği, İl Göç İdaresi faaliyetleri ile genel asayiş konuları ele alındı; kurum yöneticileri saha çalışmalarını anlattı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında kent genelindeki güvenlik, asayiş ve kamu düzenine ilişkin konuların değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen birleşime, il valisinin yanı sıra ilgili kurum yöneticileri ve kolluk kuvvetlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda; kent genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Programda ayrıca, ilgili kurum yöneticileri kendi sorumluluk alanlarında sürdürülen çalışmalar, sahada alınan tedbirler ve yürütülen projelere ilişkin detaylı sunumlar yaparak bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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