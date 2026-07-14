Eskişehir Valisi 15 Temmuz Gazilerini Evlerinde Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentteki 15 Temmuz gazilerini ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz; Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte anlamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, hain darbe girişimi sırasında İstanbul ve Marmaris'te yaralanarak gazi olan Özcan Çetinkaya, Nusret Bayar ile polis memurları Burak Güzel ve Uğur Göküz'ü evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Yılmaz ayrıca, ziyaretlerin anısına gazilere plaket takdim etti.

"15 Temmuz destanı gazilerimizin kahramanlığı sayesinde yazıldı"

Tüm vatandaşları Valilik Meydanı'nda yapılacak anma etkinliklerine davet eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümüne girildi. O gece aziz milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde demokrasisine, devletine ve vatanına sahip çıktı. 15 Temmuz destanı, 251 şehidimizin fedakarlığı ve gazilerimizin kahramanlığı sayesinde yazıldı. Sizinle gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Gaziler ve aileleri ise anlamlı günlerde hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Vali Yılmaz'a ve protokol üyelerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı