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Eskişehir Valisi ve eşi KYK Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı

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Eskişehir Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Kredi Yurtlar Kurumu Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy Hanımefendi KYK Yurdu'nda Kalan Kız Öğrencilerle İftarda Bir Araya Geldi. İftar öncesi yurtta kalan öğrencilerle sohbet eden Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, tüm öğrencilere hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayının ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Hüseyin Aksoy, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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