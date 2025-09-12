Eskişehir Valisi'nden Mevlid-i Nebi Haftası Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Müftü Yardımcıları Sacit Ekerim ve Faruk Latifoğlu'nu makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Aksoy, Peygamber Efendimizin Müslümanlar ve bütün insanlık adına ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından insanlığa aktardığını vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Peygamber Efendimizin doğumunu kutlarken sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz. Eskişehirli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftasını kutluyor, bu anlamlı haftanın birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hafta boyunca yapılan ve yapılacak etkinlikler hakkında Hüseyin Aksoy'a bilgiler veren İl Müftüsü Muharrem Gül'de Mevlid-i Nebi Haftasının "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" başlığı altında kutlandığını söyledi. - ESKİŞEHİR