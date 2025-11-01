Haberler

Eskişehir Valisi'nden Lösemili Çocuklar Haftası Mesajı

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, lösemi hastalığı ve erken teşhis konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Vali Aksoy, toplumun kan ve kök hücre bağışı konularında daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu özel hafta vesilesiyle lösemi hastalığı ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalığın artmasını, kan ve kök hücre bağışı gibi hayati konularda duyarlılığımızın güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.

Vali Aksoy'un sosyal medya üzerinden yayımlamış olduğu mesajında, "Her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası, lösemi hastalığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza manevi desteğimizi göstermek adına büyük önem taşımaktadır. Lösemi, uzun ve meşakkatli bir tedavi süreci gerektirse de, günümüz tıp imkanları ve en önemlisi yüksek moralle tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu zorlu süreçte, minik bedenleriyle kocaman bir mücadele veren kahraman yavrularımızın ve onların fedakar ailelerinin en çok ihtiyaç duyduğu şey, toplum olarak göstereceğimiz sevgi, umut ve destektir. Bu özel hafta vesilesiyle lösemi hastalığı ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalığın artmasını, kan ve kök hücre bağışı gibi hayati konularda duyarlılığımızın güçlenmesini temenni ediyorum. Bu duygularla lösemi tedavisi gören tüm çocuklarımıza acil şifalar diliyor, onlara ve kıymetli ailelerine sabır ve güç temenni ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

