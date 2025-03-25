Eskişehir Valisi'nden Kadir Gecesi Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kadir Gecesi mesajı yayınladı.

Her yıl Ramazan ayının son 10 gününe girilmesiyle birlikte, Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi İslam dünyası için önemli bir yer taşıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da, Ramazan ayının son haftasında Kadir Gecesi'nin idrak edilmesi amacıyla bir paylaşımda bulundu. dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Aksoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının sonlarında, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve İslam coğrafyalarını, bütün insanlığı kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu geceden, onun feyz ve bereketinden tam anlamıyla yararlanmak, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; Allah'tan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na eriştirmesini niyaz ediyorum." - ESKİŞEHİR