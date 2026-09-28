Haberler

Eskişehir Valisi, kazada yaralanan ambulans personeli ve hasta için acil şifa diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Han ilçesinden hasta sevk ederken kaza geçiren Han 1 No'lu Ambulans ekibi ve araçtaki hasta için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yaralı sağlık personeli ve hastanın sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Han ilçesinden hasta sevk ettiği sırada kaza geçiren ambulans ekibi ve araçta bulunan hasta için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir İl Ambulans Servisi bünyesinde görev yapan Han 1 No'lu Ambulans ekibinin hasta nakli sırasında kaza geçirmesine ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti. Görev başındaki sağlık personeline ve kazada yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Vali Yılmaz, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.

"Ekiplerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Vali Erdinç Yılmaz, sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir İl Ambulans Servisimize bağlı Han 1 No'lu Ambulans Ekibimizin kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Görev başında, bir vatandaşımızın yardımına koşarken yaşanan bu kazada yaralanan personelimize ve hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık ekiplerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Hayat kurtarmak için gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ailemizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı Rabbim her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları, ABD'ye ait su altı aracını ele geçirdi

Trump'a büyük şok! Devrim Muhafızları tarafından ele geçirildi
Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı

Vatandaşın canını hiçe saydı, yaptığı cezasız kalmadı
İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
Altın yerine sopa böceği, iguana ve kertenkele! Böyle takı töreni görülmedi

Görüntüler Ankara'dan! Damada altın yerine bu canlıları hediye ettiler
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı

"8 dairem gitti" deyip hüngür hüngür ağladı

Kanlı plan son anda engellendi! Suriye'de DEAŞ hücresi çökertildi

Sınır ötesinde kanlı plan son anda engellendi