Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 'Bir Ulus Uyanıyor' adlı konsere katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Senfoni Orkestrası tarafından 30 Ağustos'a özel olarak gerçekleştirilen 'Bir Ulus Uyanıyor' adlı konsere katılım sağladı.

Yurt genelinde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu gün boyunca Eskişehir'de de yaşandı. Bu çerçevede, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel Senfoni Orkestrası tarafından 'Bir Ulus Uyanıyor' adlı konser gerçekleştirildi. Şef Oğuzhan Balcı yönetiminde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapılan konsere Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy katılım sağladı. - ESKİŞEHİR