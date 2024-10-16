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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çeşitli programlar için gittiği Sivrihisar'da Hava Meydan Komutanlığı'nı ziyaret ederek, Komutan Binbaşı Çağrı Karabörk'ten bilgiler aldı ve çalışmalar için teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı'nı ziyaret etdip, Meydan Komutanı Hava İha Pilot Binbaşı Çağrı Karabörk'den bilgi aldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivrihisar ilçesine giden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı'nı ziyaret ederek, Meydan Komutanı Hava İha Pilot Binbaşı Çağrı Karabörk'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Komutanlık Şeref Defterini imzalayan Vali Aksoy, verdiği bilgiler için Sivrihisar Hava Meydan Komutanı Karabörk'e teşekkür ederek, komutanlık personeline çalışmalarında başarılar diledi. Hava Meydan Komutanlığı'nın yaptığı çalışmaları aktaran Komutan Karabörk ise, Hüseyin Aksoy'un gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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