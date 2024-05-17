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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi, Mahmudiye İlçesi'nde bulunan Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında bilgi aldılar ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy eşiyle birlikte Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Mahmudiye İlçesi Kaymazyayla Mahallesi'nde bulunan Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Tarım Kooperatifi Başkanı Özdem Tamcan ve Üye Nesibe Yavuz'dan bilgi alan Vali Aksoy ve eşi, misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Ziyaret sırasında toplu hatıra fotoğrafları da çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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