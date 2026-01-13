Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy, emniyet teşkilatı ile vedalaştı

Eskişehir Valisi Aksoy, emniyet teşkilatı ile vedalaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, görev süresinin ardından Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve personelle vedalaştı. Vali Aksoy, emniyet teşkilatının şehrin huzur ve güvenliği için yaptığı özverili çalışmalara teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve personelle vedalaştı.

Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali, Eskişehir'de görev yaptığı süre boyunca emniyet teşkilatının özverili ve fedakar çalışmalarına yakından şahit olduğunu belirterek, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Eskişehir'in güvenli ve huzurlu bir şehir olma özelliğini korumasında emniyet mensuplarının büyük payı olduğunu vurgulayan Aksoy, görev süresi boyunca kurulan güçlü iş birliği ve uyumdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ise Hüseyin Aksoy'un Eskişehir'de görev yaptığı süre boyunca emniyet teşkilatına her zaman destek olduğunu belirterek, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Aksoy'un liderliğinde önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Yılmaz, görev süresi boyunca sergilenen uyumlu ve yapıcı iş birliğinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, yeni görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

MHP'nin ağır topundan, bu iki isim için ezber bozan çıkış
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı