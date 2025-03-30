Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Ramazan Bayramı Mesajı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında barış ve huzur vurgusu yaptı ve vatandaşlara sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, mesajında bayramın barış ve huzur içinde kutlanmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşlara sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirme dileğinde bulundu. Vali Aksoy, mesajında, "Milletçe, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın huzuruyla mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu, bir kez daha yaşıyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel