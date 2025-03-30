Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, mesajında bayramın barış ve huzur içinde kutlanmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşlara sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirme dileğinde bulundu. Vali Aksoy, mesajında, "Milletçe, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın huzuruyla mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu, bir kez daha yaşıyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR