Haberler

Yılbaşı gecesi alınan tedbirler GAMER'de takip edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı gecesi için alınan güvenlik tedbirlerini denetlemek amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Valilik açıklamasında, vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmeleri için tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri denetledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Aksoy, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmeleri için tüm tedbirleri en üst seviyede almış bulunmaktayız. İl genelinde güvenlik güçlerimiz ve tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak muhtemel sorunların önüne geçmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız herkesin yeni yıla sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde girmesini sağlamaktır. Bu vesileyle görev başındaki tüm personelimize teşekkür ediyor ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi diliyorum" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası