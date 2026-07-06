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Vali Yılmaz, Şehit Dozer Operatörü Eyüp Dereli'nin Çocuklarını Makamında Ağırladı

Vali Yılmaz, Şehit Dozer Operatörü Eyüp Dereli'nin Çocuklarını Makamında Ağırladı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 23 Temmuz 2025'te Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin çocukları Batuhan ve Defne Dereli'yi makamında kabul etti. Karnesini aldıktan sonra 'Babam yanımda olsaydı elektrikli scooter isterdim' diyen Batuhan'a scooter hediye eden Vali Yılmaz, çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 23 Temmuz 2025 tarihinde Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin çocukları Batuhan Dereli ve Defne Dereli'yi makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde karnesini aldıktan sonra, "Babam yanımda olsaydı elektrikli scooter isterdim" sözleriyle kamuoyunun yüreğine dokunan Batuhan'ın bu isteğini yerine getiren Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Batuhan'a elektrikli scooter hediye etti. Batuhan ve Defne ile bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, eğitim hayatlarında gösterdikleri başarı dolayısıyla kendilerini tebrik ederek, şehidimiz Eyüp Dereli'nin emaneti olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Elektrikli scooterını teslim alan Batuhan'ın mutluluğu yüzüne yansırken, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Batuhan ve Defne'ye eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, devletimizin şehit aileleri ve evlatlarının daima yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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