Vali Yılmaz, Başkan Albayrak'a başsağlığı diledi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın vefat eden kayınpederi Alaattin Öztürk'ün cenaze namazına katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın kayınpederi Alaattin Öztürk vefat etti. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Öztürk'ün cenaze törenine Vali Yılmaz, il protokolü ve sevenleri katılım sağladı. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Vali Yılmaz, Başkan Albayrak ve ailesine başsağlığı temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR