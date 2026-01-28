Haberler

Vali Yılmaz'dan vefa ziyareti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında 78 yaşındaki Hicran Şentürk'ü evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı. Vali Yılmaz, yaşlıların toplum için önemli olduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 78 yaşındaki Hicran Şentürk'ü tek başına yaşadığı evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, mahalle ziyaretleri ve hane buluşmaları çerçevesinde Kurtuluş Mahallesi sakinlerinden 78 yaşındaki Hicran Şentürk'ün konuğu oldu. Ziyarette Vali Yılmaz'a; Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner Coşkun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar eşlik etti. Şentürk ile yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, yaşlıların toplumun rehberi olduğunu vurguladı.

"Bugün kıymetli bir büyüğümüz ile buluştuk"

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Eskişehirimizde göreve başladık. Bugün kıymetli bir büyüğümüzü ziyarette bulunduk. Hep söylediğimiz gibi kıymetli hemşehrilerimizin yanında olacağız. Böyle evlere ziyaretlerimiz olacak. Bize ihtiyaç duyabileceğini düşündüğümüz hemşehirlilerimize ulaşmaya çalışacağız. Her fırsatta ziyarette bulunacağız. Bizim geçmişimizi ve geleceğimizi aydınlatan büyüklerimizin sevgisini ve duasını almak çok kıymetli. İnşallah kıymetli büyüklerimizin sevgisini ve duasını almak için bu tür ziyaretlerimiz olacak. Size de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hicran Şentürk, Vali Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

