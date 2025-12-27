Vali Aksoy, Sakaryabaşı'nda yürütülen çalışmaları inceledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin 3'üncü büyük nehri olan Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda incelemelerde bulundu.

Sakaryabaşı havuzu ve su kaçaklarının önlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan enjeksiyon çalışmaları tamamlandı. Ardından, mesire alanındaki havuzda biriken rüsubat malzemesinin temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Vali Aksoy, Sakaryabaşı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Aksoy, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR