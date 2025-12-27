Haberler

Vali Aksoy, Sakaryabaşı'nda yürütülen çalışmaları inceledi

Vali Aksoy, Sakaryabaşı'nda yürütülen çalışmaları inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda yapılan enjeksiyon çalışmalarını ve havuz temizliği projelerini yerinde inceledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin 3'üncü büyük nehri olan Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda incelemelerde bulundu.

Sakaryabaşı havuzu ve su kaçaklarının önlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan enjeksiyon çalışmaları tamamlandı. Ardından, mesire alanındaki havuzda biriken rüsubat malzemesinin temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Vali Aksoy, Sakaryabaşı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Aksoy, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı