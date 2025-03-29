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Eskişehir Valisi Aksoy, Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Eskişehir Valisi Aksoy, Bayramlaşma Töreni Düzenledi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı vesilesiyle vali yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Vali Aksoy, bayramların önemine vurgu yaparak birlik ve beraberliğin pekişmesini diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vali yardımcılarının, birim müdürlerinin ve çalışanların bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Eskişehir Valiliği'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün pekiştiği, mutlulukların paylaşıldığı, dargınların barıştığı kısacası milli ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı günler olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, üzüntülerin yerini sevinçlerin almasını, kardeşlik ve dostluk bağlarının daha çok canlanmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini diledi. Vali Aksoy, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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