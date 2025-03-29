Eskişehir Valisi Aksoy, Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vali yardımcılarının, birim müdürlerinin ve çalışanların bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Eskişehir Valiliği'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün pekiştiği, mutlulukların paylaşıldığı, dargınların barıştığı kısacası milli ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı günler olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, üzüntülerin yerini sevinçlerin almasını, kardeşlik ve dostluk bağlarının daha çok canlanmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini diledi. Vali Aksoy, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. - ESKİŞEHİR