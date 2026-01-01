Haberler

Vali Aksoy, yılbaşında çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi personelini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı ve acil çağrı hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Vali Aksoy gelen ihbarlar, merkezde yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında çalışanlardan bilgi aldı. 112 personelinin güvenlik güçlerimizin ve görevi başındaki tüm kamu çalışanlarının yeni yılını kutlayan Vali Aksoy, özverili ve fedakar çalışmaları için teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını sağlamak adına gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyorsunuz. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
