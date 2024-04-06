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Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği Başkanı Hayme Ana Türbesine Sakal-ı Şerif Hediye Etti

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Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Ali Mehmet Levent Başerdem, kendi uhdesinde bulunan Hayme Ana hazretlerinin türbesine Hz. Muhammed (SAV) hazretlerinin 40 özel kutusunda saklanan Sakal-ı Şerifi hediye etti.

Hayme Ana hazretlerinin Türbesi'nde düzenlenen törende, ailenin uhdesinde olmak ve muhafaza edilmek üzere kendi özel koleksiyonundan Kabe-i Muazzaman'ın Kisve-i Şerifi'ni 70 yıl öncesinde Kabe'nin içinde kullanılan kırmızı iç örtüsünü İzmir'den asırlardan beri mukaddes emanetleri mülkiyetinde himaye eden emanetçi sülale tarafından kendisine teberrüken verilen özel kutusunda saklanan Sakal-ı Şerif hediye edildi.

"Milletimizin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim"

Törende konuşan Eskişehir Sertürbedari Mehmet Başerdem, "Sultan 2'nci Abdulhamit Han'ın rüyasına girip ona sultan olacağını çok önceden müjdeleyen, 'Oğlum sultan olduktan sonra benim türbemi yeniden ihya etmeni istiyorum' diyen, Türklüğün büyük anası Hayme Ana hazretlerinin nurlu türbesine tüm Türk ve Müslüman aleminin ziyaretini şiddetle tavsiye ediyorum. Milletimizin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim" dedi.

Gerçekleştirilen törene Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Ali Mehmet Levent Başerdem, Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin annesi, Süleyman Şah Hazretleri'nin refikası, Hayme Ana Hazretleri'nin Kütahya vilayetinin Domaniç İlçesi Çarşamba Mahallesi'nde bulunan türbesine 7 göbekten bu yana türbedarlık yapan ve padişah cennet mekan 2'nci Abdülhamit Han tarafından 1892 yılında türbenin ihya edilmesinden itibaren padişah fermanıyla türbedar olarak vazifelendirilen Yakup oğlu Süleyman Efendi'nin neslinden olan türbedar Zarife ana, oğlu türbedar Mesut Dönmez ve eşi, mübarek emanetlerin mahfazalarının imali tezyinat ustası İsmail Yanıker ile Çarşamba Köyü sakinleri katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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