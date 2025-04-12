Eskişehir-Sarıcakaya Yoluna Kar Yağdı
Eskişehir-Sarıcakaya'da beklenmedik kar yağışı, yolu beyaza bürüyerek muhteşem manzaralar oluşturdu. Dron ile görüntülenen bölgede kartpostal gibi manzaralar ortaya çıktı.
Eskişehir - Sarıcakaya yolu beyaza büründü
ESKİŞEHİR - Eskişehir-Sarıcakaya'da dron ile havadan alınan görüntüler karın güzelliğini gözler önüne serdi.
Eskişehir'de Nisan ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışı etkili oldu. İki gündür etkisini gösteren kar yağışı Eskişehir - Sarıcakaya yolunu beyaz bir örtüyle kapladı. Ortaya çıkan kartpostal manzaralar dron kameraları tarafından kaydedildi. Sarıcakaya'da ortaya çıkan kar manzarası vatandaşlara seyir zevki verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUTALP CEYLAN - Yerel