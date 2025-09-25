Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, geleneksel 'Pilav Günü' etkinliğinin 11.'sini gerçekleştirdi. Etkinlik, hastane personeli, hasta yakınları ve öğrencilerin katılımıyla bir araya gelerek birlik ve beraberliği pekiştirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından geleneksel 'Pilav Günü' etkinliğinin 11.'si düzenlendi. Etkinlik ESOGÜ Cumhuriyet Parkı havuz başında gerçekleşti.

ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Yıldız, Doç. Dr. Gürkan Bozan, Dr. Öğr. Üyesi Emre Özkara, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ve hastane personelinin yanı sıra hasta yakınları ve üniversite öğrencilerinin da katıldığı organizasyon ile kurum çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amaçlandı. - ESKİŞEHİR

