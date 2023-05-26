Eskişehir Mihalıççıklı Kadınlar, 'Evde Tamir Kursu'nu Başarıyla Tamamladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Eşitlik Birimi tarafından yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında, Mihalıççık ilçesindeki kadınlar için 'Evde Tamir Kursu' düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, törenle katılım belgelerini aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların günlük yaşam ve el becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda EBB Eşitlik Birimi tarafından kadınlara, erkeklere ihtiyaç duymadan birçok işi kendi başlarına yapabileceklerini göstermek için düzenlenen tamir kursuna her yaştan 20 kadın katıldı. Mihalıççık Kültür Evi'nde düzenlenen eğitimlerde tesisat, elektrik, mobilya montajı gibi konularda uygulamalı eğitim gören kadınlar, düzenlenen törenle katılım belgelerini aldı.

Sertifika töreninde konuşan EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, "Çok yetenekli kadınlarla bu kursta tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Başka kurslar açılması yönünde bizden isteğiniz varsa her zaman burada kurslarımızla yanınızdayız. Kursun verilmesinde emek veren eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.