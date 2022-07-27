Eskişehir Mihalıççık'ta Açık Havada Sinema Keyfi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde geleneksel hale getirdiği 'Açık Hava Sinema Geceleri' Mihalıççıklı vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgi gören etkinlikte izleyiciler açık havada 'Aykut Enişte 2' filmini izledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği ve gelenekselleşen 'Açık Hava Sinema Geceleri' ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimleri düzenliyor. 'Aykut Enişte 2' adlı filmin ilçe meydanlarında vatandaşlarla buluşturulduğu etkinliğin gösterimi Günyüzü ilçesinden sonra Mihalıççık'ta yapıldı. Mihalıççık ilçe merkezindeki Atatürk Parkı'na kurulan dev ekrandan filmi takip eden vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından izleyicilere sinema kültürünün vazgeçilmezi olan gazoz ve mısır da ücretsiz olarak ikram edildi.

NOSTALJİK SİNEMA KEYFİ

Etkinlikten keyif aldıklarını söyleyen Mihalıççıklı vatandaşlar, "Güzel bir yaz günü nostaljik sinema keyfini bize yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. İlçemizde bu tür etkinliklerin olması ilçemize de güzel bir hareketlilik katıyor. Sevdiklerimizle keyifli bir akşam geçirdik" dedi.

İlçelerde 11 Ağustos'a kadar sürecek olan 'Açık Hava Sinema Geceleri' Mihalıççık'tan sonra Alpu ilçesi ile sürecek. Nostaljik sinema keyfi 28 Temmuz'da İnönü ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.