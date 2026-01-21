Erdinç Vali, Eskişehirli oldu

Bugün göreve başlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabında duvar kağıdını Eskişehir'i anlatan bir resimle değiştirdi.

Dr. Erdinç Yılmaz, son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atandı. Bugün göreve başlayan ve çiçeklerle karşılanan Vali Yılmaz, sosyal medya hesabında düzenleme yaptı. Yılmaz, hesabındaki duvar kağıdını Eskişehir'i anlatan bir resimle değiştirdi. Bu resimde şehrin simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri, Yunus Emre, Köprübaşı Mevkisi, Sivrihisar Tarihi Saat Kulesi, E5000 Elektrikli Tren, Seyyid Battal Gazi Külliyesi, Midas Antik Kenti, Eskişehir Valiliği Binası ve Devrim Arabası yer aldı. - ESKİŞEHİR