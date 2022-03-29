Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette ilçenin sağlık ile ilgili çalışmaları ele alındı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürü, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Haberler

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