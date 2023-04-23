Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'dan emniyet mensuplarına bayram kutlaması

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde çalışan amir ve polis memurlarının bayramını kutladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ramazan Bayramı'nda çalışan emniyet mensuplarının bayramını kutladı. Görevlerini ifa etmek için ailelerinden ayrı bir şekilde bayram geçiren personellere teşekkür eden Ağırlar, görevlerinin çok kutsal olduğunu hatırlatarak, Eskişehir'de gerçekleşen birçok olaya anında müdahalelerinden ve özverili çalışmalarından dolayı meslektaşlarını tebrik edip, başarılar diledi. - ESKİŞEHİR