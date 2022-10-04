Eskişehir haberleri! İnönü Mahallesi'ne semt pazarı yapılacak Yerel Haberler Eskişehir haberi... Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi'ne semt pazarı yapılacağını söyledi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi'ne semt pazarı yapılacağını söyledi. Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği mahalle danışma meclisi toplantıları İnönü Mahallesi'nde devam etti. İnönü Mahallesi sakinlerinin katıldığı toplantıda, belediyenin 3.5 yılda yaptığı hizmetleri anlatan video, Başkan Çiftçi'nin konuşmaları ve soru cevap bölümü yer aldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle danışma meclisi toplantılarında vatandaşları dinlediklerini ve kenti birlikle yönettiklerini söyledi. Çiftçi, "Bizden pazar yeri talep etmiştiniz. Çalışmalarımızı tamamladık, tam üzerinde bulunduğumuz yolda pazarımız kurulmaya başlayacak. Belediye meclisimizden kararını alıyoruz. Siz istediniz biz yaptık" dedi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bünyamin Çiftçi Yerel Haberler

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