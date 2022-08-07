Eskişehir haberleri | Ebb'nin 'Açık Hava Sinema Geceleri' Çifteler ve Mahmudiye İlçelerinde Devam Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB), ilçelerde geleneksel hale getirdiği "Açık Hava Sinema Geceleri" Çifteler ve Mahmudiye'de devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, gelenekselleştirdiği "Açık Hava Sinema Geceleri" ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimleri düzenlemeye devam ediyor. "Aykut Enişte 2" adlı filmin ilçe meydanlarında yurttaşlarla buluşturulduğu etkinliğin gösterimi; Günyüzü, Mihalıççık, Alpu, İnönü, Seyitgazi, Beylikova'dan sonra Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde de yapıldı.

Çifteler yeni Otogar Binası Hizmet Birimleri Merkezi bahçesi ve Mahmudiye Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan etkinlikler, yurttaşlardan beğeni topladı. İlçe sakinleri nostaljik sinema için bir araya gelirken, EBB görevlileri tarafından izleyicilere gazoz ve mısır ikram edildi. Mahmudiye'de yapılan etkinlikte, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan da halkla birlikte film izledi.

Nostaljik sinema imkanı için Büyükşehir'e teşekkür eden Eskişehirliler "İlçelerimizde sinema salonu olmadığı için bu tür toplu film izleme imkanı olmuyor. Geçmişte yazlık sinemalar vardı. Bu etkinlikle nostaljik günleri hatırladık. Çocuklar ve gençler de yazlık sinemanın ne kadar keyifli olduğunu gördüler. Akrabalarımız, komşularımızla birlikte çok güzel bir akşam yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Açık Hava Sinema Geceleri" ilçelerde, 11 Ağustos'ta Han ilçesinde yapılacak gösterimle tamamlanacak.