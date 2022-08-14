Eskişehir haberi: Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Er: 'Gençleri evlerinde hissettirecek merkezler tesis ediyoruz'

Eskişehir haberi... Gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmeleri adına Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisleri tesis ettiklerini belirten Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, "Eskişehir'imizi gençlik hizmetlerinde Türkiye'nin gözdesi yapacağız" dedi.

Gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmeleri adına Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisleri tesis ettiklerini belirten Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, "Eskişehir'imizi gençlik hizmetlerinde Türkiye'nin gözdesi yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nin spor, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri gibi üç ayrı çerçevede hizmet verdiğini belirten Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, gerçekleştirdikleri projeler ile kente ve gençlere katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. 24 saat hizmet veren gençlik merkezleri ile gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını aktaran Er, "Gençleri evlerinde hissettirebilecek merkezler tesis etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Amacımız, gençlerimizin vakit geçirebilecekleri merkezler kurmaktır"

Gençlik merkezlerinde gençlerin ders çalışabildiğini, araştırmalar yapıp kitap okuyabildiklerini ve çeşitli faaliyetler ile bir arada bulunabildiklerini aktaran Er, "Amacımız, bir kafe ortamı meydana getirip gençlerimizin vakit geçirebilmeleri için merkezler kurmaktır. Sarıcakaya, Mihalgazi, Sivrihisar ve Alpu'da çalışmalarımız devam ediyor. Sırası ile diğer ilçelere de bunun gibi merkezler inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Eskişehir'i gençlik hizmetlerinde Türkiye'nin gözdesi yapacağız"

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmaları arasında Genç Ofisleri'nin de olduğundan söz eden Abdulselam Er, "Eskişehir'imizi gençlik hizmetleri çerçevesinde Türkiye'nin gözdesi yapacağız" dedi. - ESKİŞEHİR