Eskişehir haber... Tepebaşı'nda 'Kentçizer Atölyesi' Devam Ediyor

Eskişehir haber: Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Kentçizer Atölyesi’nde katılımcılar, kentin farklı noktalarında çizimler yapıyor. Gençler, bu kez Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nı resmetti.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Kentçizer Atölyesi'nde katılımcılar, kentin farklı noktalarında çizimler yapıyor. Gençler, bu kez Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nı resmetti.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği etkinlikler ile gençler için farklı aktiviteler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Kentçizer Atölyesi de "yerinde, anında ve zamanında, kenti kağıda aktarma" olarak bilinen çalışma ile kent çizimlerine ev sahipliği yapıyor. Kentin daha iyi algılanması, 20 sene sonra değişecek bir yapının belgelenmiş olması gibi amaçları olan atölyede katılımcılar, Tepebaşı'nın belirli bölgelerinde çizimler yapıyor. Ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi ile son bulacak atölyede, 15 yaş ve üzeri katılımcılar yer alıyor. Zeynep Gül Bağan'ın eğitmenliğindeki atölyede katılımcılar, ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'in, ardından Varlığınız Sağlığımız Anıtı'nın çizimlerini yapmıştı. Atölyenin son adres ise Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı oldu. Gençler, açık havada düzenlenen etkinlikte hava araçlarını resmetti.

Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 323 85 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.