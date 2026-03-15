Eskişehir Güreş İl Temsilciliği ailesi iftarda buluştu

Eskişehir Güreş İl Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında yaklaşık 50 katılımcıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Katılımcılar geçmişi yad ederek özlem giderdi.

Eskişehir Güreş İl Temsilciliği tarafından onlarca kişinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen iftara, Eskişehir güreşine yıllarca hizmet eden büyükler ve küçüklerden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Eskişehir Güreş İl Temsilciliği ailesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı program vesilesiyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. İftarın ardından sohbet eden katılımcılar, geçmişi yad ederek özlem giderdi. Programda, Eskişehir'de güreşin daha iyi yerlere gelmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Eskişehir Güreş İl Temsilci Sercan Yalçın, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Eskişehir'de yetişip bir çok başarıya imza atan değerli kardeşlerim ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güreşte Eskişehir ve Türkiye'yi temsil eden başarılı kardeşlerime bundan sonra da yeni şampiyonluklara imza atacağına adım gibi eminim. Birlik ve beraberliğimiz için bundan sonra da bu tür etkinliklerde buluşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
