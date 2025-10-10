Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden şehitler için başsağlığı mesajı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan elim trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için başsağlığı mesajı paylaştı. Paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazası sonucunda Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR